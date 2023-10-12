Макрон обратится к нации из-за роста антисемитских действий

Президент Эмманюэль Макрон встретится с лидерами политических партий в четверг и обратится к нации по телевидению, чтобы призвать к единству во Франции, где наблюдается увеличение проявлений антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По словам министра внутренних дел Жеральда Дарманена, после атаки ХАМАС на Израиль количество антисемитских действий во Франции возросло. Он добавил, что во Франции произошел всплеск ненависти в интернете и стало больше прямых угроз.

"Произошло более сотни антисемитских действий, в целом это были метки и свастики. Но также оскорбления... и люди, арестованные с ножом на входе в школу или синагогу, а также беспилотник, пролетавший над еврейским местом богослужения", – заявил он.

По данным МВД, 24 человека были арестованы. Правительство отправило 10 тысяч полицейских для защиты около 500 объектов.

Дарманен отметил, что спецслужбы не видят конкретных террористических угроз еврейской общине Франции, но угрожать могут отдельные лица, а не организованные группы.

В связи с тем, что два запланированных на четверг пропалестинских протеста запретили, но, как ожидается, они все же состоятся, Дарманен сказал, что решение о возможном разрешении подобных протестов власти будут принимать в каждом конкретном случае.

"Палестинское дело абсолютно достойно уважения, Франция всегда считала, что нам нужны два государства, израильское и палестинское... Но если это демонстрация в поддержку ХАМАС, то нет", – подчеркнул он.

Во Франции – самое большое в Европе мусульманское и еврейское население. За последние годы из страны в Израиль выехало больше евреев, чем когда-либо с момента создания Еврейского государства в 1948 году, причем многие называют одной из причин рост антисемитизма, указывает Reuters.

Напомним, Париж официально подтвердил гибель в Израиле в результате атаки ХАМАС четырех граждан Франции, судьба еще 13 неизвестна.

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