ЄС до кінця року дасть Молдові 105 млн євро фінансової допомоги

Молдова до кінця 2023 року отримає від Європейського Союзу 105 мільйонів євро з обіцяних 250 мільйонів євро фінансової допомоги, кошти спрямують на подолання енергетичної кризи.

Про це в четвер повідомила адміністрація президентки Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рішення про виділення Молдові 105 мільйонів євро підписали президентка Мая Санду й голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула до Кишинева.

"Згідно з документом, до кінця цього року до Фонду зниження енергетичної вразливості перерахують ще 105 мільйонів євро – це частина оголошеного торік пакета допомоги ЄС у розмірі 250 мільйонів євро", – йдеться в повідомленні адміністрації Санду.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що ЄС надасть Молдові 250 мільйонів євро на подолання енергетичної кризи.

Додатковий пакет допомоги передбачав 200 мільйонів євро для потреб у забезпеченні газом: по 100 мільйонів у вигляді грантів і позик, а також кредит на 50 мільйонів євро.

Раніше стало відомо, що Молдова більше не купуватиме газ у російського "Газпрому" для потреб правобережжя Дністра, тобто території, контрольованої урядом у Кишиневі.

Детально про особливості становища Молдови в енергетиці та вигаданий Росією "борг" перед "Газпромом" дивіться у відеоблозі-інтерв'ю "ЄвроПравди" або читайте його текстову версію: "У 2025 ми відключимо 'незалежність' Придністров’я за несплату. Якщо Москва не зробить це раніше".