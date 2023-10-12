ЕС до конца года предоставит Молдове 105 млн евро финансовой помощи
Молдова до конца 2023 года получит от Европейского Союза 105 миллионов евро из обещанных 250 миллионов евро финансовой помощи, средства направят на преодоление энергетического кризиса.
Об этом в четверг сообщила администрация президента Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Решение о выделении Молдове 105 миллионов евро подписали президент Майя Санду и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая прибыла в Кишинев.
"Согласно документу, до конца этого года в Фонд снижения энергетической уязвимости перечислят еще 105 миллионов евро – это часть объявленного в прошлом году пакета помощи ЕС в размере 250 миллионов евро", – говорится в сообщении администрации Санду.
Напомним, в ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС предоставит Молдове 250 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса.
Дополнительный пакет помощи предусматривал 200 миллионов евро для нужд в обеспечении газом: по 100 миллионов в виде грантов и займов, а также кредит на 50 миллионов евро.
Ранее стало известно, что Молдова больше не будет покупать газ у российского "Газпрома" для нужд правобережья Днестра, то есть территории, контролируемой правительством в Кишиневе.
Подробно об особенностях положения Молдовы в энергетике и ее выдуманном Россией "долге" перед "Газпромом" смотрите в видеоблоге-интервью "ЕвроПравды" или читайте его текстовую версию: "В 2025 мы отключим 'независимость' Приднестровья за неуплату. Если Москва не сделает это раньше".