Остін: США не ставлять умов Ізраїлю, як застосовувати американську зброю

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон не ставить жодних умов щодо застосування військової допомоги, яку він надає Ізраїлю, але очікує, що ізраїльська армія використає озброєння "правильно".

Про це Остін сказав на пресконференції за підсумками дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Він заявив, що Ізраїль має "професійну армію", і Вашингтон "сподівається і очікує", що допомога буде використана належним чином.

"Ми не висували жодних умов щодо надання цього обладнання. Це професійні військові, яких очолює професійне керівництво. Ми сподіваємось і очікуємо, що вони зроблять правильні речі в рамках своєї кампанії", – сказав глава Пентагону.

Остін додав, що Ізраїль самостійно визначає те, як виглядатимуть його військові операції. "У нас немає причин вірити, що вони зроблять щось по-іншому", – зазначив він.

Як відомо, Ізраїль проводить кампанію широкомасштабних бомбардувань по густонаселеному сектору Гази у відповідь на терористичний напад ХАМАС, де проживають сотні тисяч мирних жителів.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в міру розвитку ізраїльсько-палестинського конфлікту "важливо захищати цивільне населення, і це також було чітко висловлено членами Альянсу".

У Єврокомісії раніше коментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування, заявивши, що це – наслідок дій ХАМАС.

Водночас топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву.