Остин: США не ставят условия Израиля, как применять американское оружие

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не ставит никаких условий по применению военной помощи, которую он предоставляет Израилю, но ожидает, что израильская армия использует вооружение "правильно".

Об этом Остин сказал на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Он заявил, что в Израиле – "профессиональная армия", и Вашингтон "надеется и ожидает", что помощь будет использована должным образом.

"Мы не выдвигали никаких условий о предоставлении этого оборудования. Это профессиональные военные, которых возглавляет профессиональное руководство. Мы надеемся и ожидаем, что они сделают правильные вещи в рамках своей кампании", – сказал глава Пентагона.

Остин добавил, что Израиль самостоятельно определяет то, как будут выглядеть его военные операции. "У нас нет причин верить, что они сделают что-то по-другому", – отметил он.

Как известно, Израиль проводит кампанию широкомасштабных бомбардировок по густонаселенному сектору Газы в ответ на террористическое нападение ХАМАС, где проживают сотни тысяч мирных жителей.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по мере развития израильско-палестинского конфликта "важно защищать гражданское население, и это также было четко выражено членами Альянса".

В Еврокомиссии ранее комментировали решение Израиля отключить электроэнергию и воду сектору Газы, введя фактическую блокаду, а также широкомасштабные бомбардировки, заявив, что это – следствие действий ХАМАС.

В то же время топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что некоторые действия Израиля противоречат международному праву.