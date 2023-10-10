Топ-дипломат ЄС: Деякі рішення Ізраїлю суперечать міжнародному праву

Високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль має право на самозахист після нападу ХАМАС, але його дії не повинні суперечити міжнародному праву.

Про це Боррель заявив на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у столиці Оману Мускаті у вівторок, передає кореспондент "Європейської правди".

Топ-дипломат ЄС сказав, що Ізраїль має право на захист від агресії, "але він повинен робити це відповідно до міжнародного права, гуманітарного права, а деякі рішення суперечать цьому міжнародному праву".

"Організація Об'єднаних Націй уже заявила, що відключення води, електрики, продовольства для цивільного населення (сектору Гази. – Ред.) суперечить міжнародному праву", – пояснив він.

Боррель підкреслив, що реакція Ізраїлю на "варварський напад, здійснений ХАМАС, викликає ситуацію, в якій ми повинні пам'ятати, що право на захист має здійснюватися в межах міжнародного права, що майже всі повинні дотримуватися міжнародного гуманітарного права".

"І ООН, і я особисто вказували на те, що в деяких випадках це не так", – підсумував представник Євросоюзу.

У вівторок голови МЗС країн Євросоюзу провели екстрену зустріч в Омані, на яку запросили дипломатичних представників Ізраїлю та Палестини.

Як відомо, ЄС протягом десятиріч є найбільшим донором палестинського народу. Водночас відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Ізраїль має абсолютне право на самозахист.

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