У Єврокомісії прокоментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування у відповідь на атаку ХАМАС, що почалась 7 жовтня.

Із заявою у вівторок виступ речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано на брифінгу в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи не порушує Ізраїль своїми кроками міжнародне право, Стано сказав, що дії Тель-Авіва є прямим наслідком нападу терористів ХАМАС.

"Ця атака досі триває, досі літають ракети, досі є заручники, утримувані тільки у богу відомих умовах… Захоплювати заручників, цивільних – це суперечить будь-якому праву, будь-яким нормам цивілізованої поведінки. Те, що ми бачимо зараз, маю на увазі відповідь Ізраїлю – це прямий наслідок того, що ХАМАС почав робити в суботу", – заявив Стано.

Водночас, додав він, позиція ЄС полягає у тому, що Ізраїль у своїй відповіді на терористичний напад повинен дотримуватись міжнародного права.

"Позиція Європейського Союзу одночасно каже, що Ізраїль має право захищати себе… і що це необхідно робити відповідно до міжнародного права", – підкреслив Стано.

Міністри закордонних справ ЄС у вівторок обговорять на зустрічі в Омані ситуацію в Ізраїлі та визначать, які дії слід вжити далі.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запросив на екстрену зустріч міністрів дипломатичних представників Ізраїлю та Палестини.

Як відомо, ЄС протягом десятиріч є найбільшим донором палестинського народу. Водночас відразу після нападу ХАМАС на Ізраїль глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Ізраїль має абсолютне право на самозахист.

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