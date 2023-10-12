США покарали санкціями дві компанії: возили російську нафту за ціною, вищою за ліміт G7

Мінфін США оголосив санкції проти двох юросіб і суден, які використовували послуги компаній з "коаліції граничної ціни" (G7 і союзників), але при цьому перевозили російську нафту, яку торгують за вищою ціною.

Про це оголосили в Управлінні контролю за іноземними активами США, пише "Європейська правда".

Під санкції за перевезення російської нафти за ціною понад 60 доларів за барель потрапив танкер SCF Primorye, формальним власником якого є фірма Lumber Marine SA з реєстрацією в ОАЕ, і танкер Yasa Golden Bosphorus, власником якого зазначена фірма Ice Pearl Navigation Corp, зареєстрована в Туреччині. За даними США, ці судна возили нафту, що торгувалася по 75 і 80 доларів за барель.

І SCF Primorye, і Yasa Golden Bosphorus використовували під час перевезення російської нафти послуги компаній з реєстрацією у США.

"Ці кроки підкреслюють зобов’язання Мінфіну США разом з міжнародними партнерами відповідально зменшувати нафтові прибутки влади РФ і цим стримувати російську воєнну машину. Мінфін і коаліція продовжать пильно стежити за дотриманням ліміту ціни компаніями-перевізниками і суднами, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, якщо вони користуються послугами компаній з країн-учасниць коаліції", – наголосили у пресрелізі.

В OFAC зауважили, що їм відомо про можливі випадки торгівлі нафтою, яку возять з тихоокеанських портів Росії, за ціною вищою від граничної з використанням послуг американських компаній, і такі випадки продовжать відстежувати.

Нагадаємо, днями міністр фінансів США заявила, що Штати з іншими партнерами у Групі семи планують взятися за компанії, які ігнорують граничну ціну на російську нафту.