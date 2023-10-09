США готують заходи проти ігнорування граничної ціни на російську нафту 

Сполучені Штати готують заходи проти ігнорування встановленої Групою семи граничної ціни на російську нафту, оскільки останні ціни на ринку свідчать, що цей механізм не працює так, як очікували.

Як повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда", про це в інтерв’ю The Wall Street Journal заявила міністр фінансів США Джанет Єллен.

Єллен зазначила, що США пильно стежать за дотриманням цього заходу і хочуть, аби учасники ринку розуміли, що Штати серйозно ставляться до граничної ціни.

Дотримання граничної ціни на російську нафту очікувано однією з тем обговорення на зустрічі міністрів фінансів G7, що планується цього тижня у Марокко на полях щорічної зустрічі, яку організовує Світовий банк та МВФ.

Група семи запровадила граничну ціну на російську нафту наприкінці 2022 року, сподіваючись таким чином знизити прибутки Росії від продажу енергоносіїв та її спроможність фінансувати війну проти України, а також уникнути глобального стрибка цін на нафту.

У вересні неофіційно повідомляли, що Група семи відклала перегляд ліміту цін на російську нафту, хоча більша її частина торгується вище встановленої межі через зростання світових цін на нафту.

Тоді у Мінфіні США казали, що обмеження цін на російську нафту працює, попри те, що російська нафта продовжує дорожчати.