США наказали санкциями две компании: возили российскую нефть по цене выше лимита G7

Минфин США объявил санкции против двух юрлиц и судов, которые использовали услуги компаний из "коалиции предельной цены" (G7 и союзников), но при этом перевозили российскую нефть, которую торгуют по более высокой цене.

Об этом объявили в Управлении контроля за иностранными активами США, пишет "Европейская правда".

Под санкции за перевозку российской нефти по цене более 60 долларов за баррель попал танкер SCF Primorye, формальным владельцем которого является фирма Lumber Marine SA с регистрацией в ОАЭ, и танкер Yasa Golden Bosphorus, владельцем которого указана фирма Ice Pearl Navigation Corp, зарегистрированная в Турции. По данным США, эти суда возили нефть, торговавшуюся по 75 и 80 долларов за баррель.

И SCF Primorye, и Yasa Golden Bosphorus использовали при перевозке российской нефти услуги компаний с регистрацией в США.

"Эти шаги подчеркивают обязательства Минфина США вместе с международными партнерами ответственно уменьшать нефтяные доходы власти РФ и этим сдерживать российскую военную машину. Минфин и коалиция продолжат пристально следить за соблюдением лимита цены компаниями-перевозчиками и судами, которые участвуют в торговле российской нефтью, если они пользуются услугами компаний из стран-участниц коалиции", – отметили в пресс-релизе.

В OFAC отметили, что им известно о возможных случаях торговли нефтью, которую возят из тихоокеанских портов России, по цене выше предельной с использованием услуг американских компаний, и такие случаи продолжат отслеживать.

Напомним, на днях министр финансов США заявила, что Штаты с другими партнерами по Группе планируют меры против компаний, которые игнорируют предельную цену на российскую нефть.