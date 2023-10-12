В Финляндии расследуют возможную эксплуатацию десятков иностранных сборщиков ягод

В Финляндии задержали четырех представителей группы агрофирм, включая руководителя, по подозрениям в трудовой эксплуатации сборщиков ягод из Таиланда.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Полиция выяснила, что десятки сборщиков ягод из Таиланда, нанятых для работы в Финляндии, работали в условиях, близких к принудительной трудовой эксплуатации.

Реальные условия работы и оплаты оказались такими, что их заработок после вычета всех расходов был практически нулевым или руководство фирм даже приписало работникам долг перед компанией. Пострадавших – 20-30 человек.

В настоящее время по решению суда взяли под арест четырех человек, из них один – директор агрофирмы Arctic Group, объединяющий несколько компаний ягодного бизнеса.

Следователи подозревают, что подобное обращение с работниками практиковалось не первый сезон и пострадавших, вероятно, гораздо больше.

В службах поддержки пострадавших от трудовой эксплуатации отмечают, что ягодный бизнес в Финляндии – одна из рисковых сфер с точки зрения соблюдения прав работников.

В Бельгии в сентябре сообщали о разоблачении сети торговли людьми, после чего закрыли десятки борделей.

В августе в Британии разоблачили схему сексуальной эксплуатации женщин из Румынии.