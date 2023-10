Умєров: Болгарія допоможе з мовним навчанням льотчиків на F-16

Міністри оборони України й Болгарії Рустем Умєров і Тодор Тагарєв підписали меморандум про співпрацю, який, серед іншого, передбачає допомогу з мовною підготовкою українських льотчиків на винищувачах F-16.

Про це Умєров повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

За словами міністра, меморандум розширює сферу двостороннього співробітництва, зокрема кіберзахист, стратегічні комунікації та військово-технічну підтримку, а також "закладає основу для майбутньої оборонної взаємодії та військового співробітництва".

"Крім того, Болгарія допоможе з курсами англійської мови для майбутніх українських льотчиків на F-16", – додав він.

Notable results of meeting with my 🇧🇬 colleague Todor Tagarev.



We have signed a Memorandum widening the area of bilateral cooperation, including cyber defence, strategic communications, and receiving military-technical support. pic.twitter.com/X9rVpflZt1