Умеров: Болгария поможет с языковым обучением летчиков на F-16

Министры обороны Украины и Болгарии Рустем Умеров и Тодор Тагарев подписали меморандум о сотрудничестве, который, среди прочего, предусматривает помощь с языковой подготовкой украинских летчиков на истребителях F-16.

Об этом Умеров сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

По словам министра, меморандум расширяет сферу двустороннего сотрудничества, в частности киберзащиту, стратегические коммуникации и военно-техническую поддержку, а также "закладывает основу для будущего оборонного взаимодействия и военного сотрудничества".

"Кроме того, Болгария поможет с курсами английского языка для будущих украинских летчиков на F-16", – добавил он.

