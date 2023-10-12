Сійярто вчетверте з лютого 2022 року приїхав у Росію

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у четвер увечері повідомив про приїзд до Росії – це його четвертий візит з 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це Сійярто повідомив у Facebook, пише "Європейська правда".

Голова МЗС лаконічно написав: "Прибуття до Москви. Настають холоди, енергетична безпека знову в центрі уваги".

Фото: Петер Сійярто / Facebook

За даними росЗМІ, Сійярто візьме участь у Російському енергетичному тижні – щорічному російському енергетичному форумі, а також проведе переговори з питань енергетики з віцепрем'єром РФ Александром Новаком.

Нагадаємо, що попередні три візити голови угорського МЗС до Росії з 24 лютого 2022 року також стосувались енергетичних питань.

Під час останнього, в червні 2023-го, він узяв участь в енергетичній панелі Петербурзького міжнародного економічного форуму, ставши єдиним західним посадовцем високого рівня, який її відвідав.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини визнав, що Будапешт продовжує й буде продовжувати співпрацю з Росією через залежність від російських енергетичних ресурсів.