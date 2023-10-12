Сийярто в четвертый раз с февраля 2022 года приехал в Россию

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг вечером сообщил о приезде в Россию – это его четвертый визит с 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом Сийярто сообщил в Facebook, пишет "Европейская правда".

Глава МИД лаконично написал: "Прибытие в Москву. Наступают холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания".

ФОТО: ПЕТЕР СИЙЯРТО / FACEBOOK

По данным росСМИ, Сийярто примет участие в Российской энергетической неделе – ежегодном российском энергетическом форуме, а также проведет переговоры по вопросам энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком.

Напомним, что предыдущие три визита главы венгерского МИД в Россию с 24 февраля 2022 года также касались энергетических вопросов.

Во время последнего, в июне 2023-го, он принял участие в энергетической панели Петербургского международного экономического форума, став единственным западным чиновником высокого уровня, который ее посетил.

Ранее министр иностранных дел Венгрии признал, что Будапешт продолжает и будет продолжать сотрудничество с Россией из-за зависимости от российских энергетических ресурсов.