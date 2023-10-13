Стало відомо про загибель в Ізраїлі ще одного громадянина Румунії

МЗС Румунії підтвердило, що внаслідок нападу бойовиків ХАМАС загинули вже двоє громадян країни, які останнім часом проживали в Ізраїлі.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Румунське міністерство закордонних справ підтвердило загибель в Ізраїлі ще однієї особи, яка раніше вважалася зниклою безвісти.

"МЗС з жалем повідомляє, що на цей час підтвердилася загибель двох осіб з подвійним громадянством – Ізраїлю та Румунії, що проживали в Ізраїлі", – оголосили в МЗС.

В МЗС висловили співчуття родинам та засудили тероризм у всіх його проявах.

"Посольство Румунії у Тель-Авіві та генконсульство у Хайфі підтримує постійний зв’язок з владою Ізраїлю для перевірки інформації щодо румунських громадян", – додали у відомстві.

Про першого загиблого вихідця з Румунії відомо, що він служив в Армії оборони Ізраїлю.

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