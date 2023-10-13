Стало известно о гибели в Израиле еще одного гражданина Румынии
МИД Румынии подтвердил, что в результате нападения боевиков ХАМАС погибли уже двое граждан страны, которые в последнее время проживали в Израиле.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Румынское министерство иностранных дел подтвердило гибель в Израиле еще одного человека, который ранее считался пропавшим без вести.
"МИД с сожалением сообщает, что в настоящее время подтвердилась гибель двух человек с двойным гражданством – Израиля и Румынии, проживавших в Израиле", – объявили в МИД.
В МИД выразили соболезнования семьям и осудили терроризм во всех его проявлениях.
"Посольство Румынии в Тель-Авиве и генконсульство в Хайфе поддерживает постоянную связь с властями Израиля для проверки информации о румынских гражданах", – добавили в ведомстве.
О первом погибшем выходце из Румынии известно, что он служил в Армии обороны Израиля.
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