У Франції затримали радикала з ножем, який міг планувати напад на школу

Поліція в комуні Ліме, що в департаменті Івлін у північній частині центральної Франції, в п’ятницю вдень затримала 24-річного чоловіка, який перебував на обліку як людина з радикальними поглядами.

Про це повідомили телеканал BFMTV й агенція AFP, пише "Європейська правда".

Чоловіка затримали на виході з молитовної зали, при ньому виявили кухонний ніж. Стверджується, що затриманий наближався до школи й "поводився підозріло".

За даними джерел французьких ЗМІ в поліції, 24-річний чоловік перебуває на поліцейському обліку як "носій радикальних поглядів".

Про затримання стало відомо після того, як уранці 20-річний ісламіст вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції.

Національна антитерористична прокуратура відкрила розслідування за пунктами "вбивства у зв’язку з терористичною організацією", "замаху на вбивство у зв’язку з терористичною організацією" та "об'єднання злочинців-терористів з метою підготовки злочинів проти народу".

Напад стався у день, коли угруповання ХАМАС оголосило "всесвітній день джихаду" й закликало мусульман у всьому світі нападати на євреїв.