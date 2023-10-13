Во Франции задержали радикала с ножом, который мог планировать нападение на школу

Полиция в коммуне Лиме, что в департаменте Ивлин в северной части центральной Франции, в пятницу днем задержала 24-летнего мужчину, который состоял на учете как человек с радикальными взглядами.

Об этом сообщили телеканал BFMTV и агентство AFP, пишет "Европейская правда".

Мужчину задержали на выходе из молитвенного зала, при нем обнаружили кухонный нож. Утверждается, что задержанный приближался к школе и "вел себя подозрительно".

По данным источников французских СМИ в полиции, 24-летний мужчина состоит на полицейском учете как "носитель радикальных взглядов".

О задержании стало известно после того, как утром 20-летний исламист убил учителя литературы и ранил ножом еще двух человек в лицее в городе Аррас на севере Франции.

Национальная антитеррористическая прокуратура открыла расследование по пунктам "убийства в связи с террористической организацией", "покушения на убийство в связи с террористической организацией" и "объединение преступников-террористов с целью подготовки преступлений против народа".

Нападение произошло в день, когда группировка ХАМАС объявила "всемирный день джихада" и призвала мусульман во всем мире нападать на евреев.