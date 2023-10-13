Норвегія виділила 600 тис євро на гуманітарну допомогу цивільним у Газі і засудила блокаду

Норвегія анонсувала додаткові 600 тисяч євро на гуманітарну допомогу цивільному населенню у секторі Гази на тлі ескалації у регіоні; також глава МЗС наголосила, що самозахист Ізраїлю не має виходити за рамки міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомило МЗС Норвегії, пише "Європейська правда".

Міністерка закордонних справ Аннікен Вітфельд оголосила про виділення додаткових коштів на гуманітарну допомогу цивільному населенню у секторі Гази обсягом 70 млн норвезьких крон – приблизно 600 тисяч євро.

"З Гази надходять жахливі кадри і трагічні повідомлення. Масштаби страждань і руйнувань жахаючі. В ООН кажуть про загибель майже 500 дітей. Це абсолютно неприйнятно", – наголосила Вітфельд.

Міністерка наголосила, що важливо, щоби цивільні у секторі Гази отримали допомогу і туди постачалися вода, медикаменти, продукти та інші речі першої необхідності. Норвегія з іншими країнами регіону та міжнародними організаціями працює над тим, щоб організувати туди доступ для гуманітарної допомоги.

"Я дуже чітко заявила, що з огляду на жахливі теракти ХАМАС, Ізраїль має право захищати себе згідно з міжнародним правом і може вжити необхідних та пропорційних засобів для того, щоб не допускати постачання до Гази зброї та інших засобів, що можуть бути використані для нападу. Проте самозахист має відбуватися у рамках міжнародного права. Цивільних потрібно захищати. Наслідки ізраїльських атак на сектор Гази для цивільного населення абсолютно неприйнятні, і Норвегія засуджує анонсовану Ізраїлем повну блокаду Гази", – наголосила Аннікен Вітфельд.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС також наголосив, що деякі кроки Ізраїлю у відповідь на напад бойовиків суперечать міжнародному праву.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан стверджує, що МКС зможе розглядати справи щодо можливих воєнних злочинів під час ескалації на Близькому Сході після 7 жовтня, коли бойовики ХАМАС здійснили масштабний напад на Ізраїль.

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