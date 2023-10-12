МКС може розслідувати воєнні злочини ХАМАС та Ізраїлю – прокурор

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан стверджує, що МКС зможе розглядати справи, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль із 7 жовтня.

Про це Хан заявив в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Прокурор МКС сказав, що окуповані палестинські території включно із сектором Гази потрапляють під юрисдикцію суду, тому на лаві підсудних можуть теоретично опинитись бойовики ХАМАС.

"Якщо є докази того, що палестинці, чи то ХАМАС, чи то "Бригади Аль-Кудс", чи то збройне крило ХАМАС, чи то будь-яка інша особа, чи то громадянин будь-якої іншої держави-учасниці, скоїли злочини", МКС може розслідувати ці злочини, пояснив Хан.

"Так, ми маємо юрисдикцію, де б вони не були скоєні, зокрема й на території Ізраїлю", – сказав він.

Міжнародний кримінальний суд із 2021 року проводить розслідування на окупованих палестинських територіях щодо можливих воєнних злочинів і злочинів проти людяності. Йдеться про вісім епізодів, які відбулись під час бойових дій в Газі у 2014 році.

Ізраїль, який зазнав критики через рішення оголосити блокаду сектора Гази, не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

У Єврокомісії раніше коментували рішення Ізраїлю відключити електроенергію та воду сектору Гази, запровадивши фактичну блокаду, а також широкомасштабні бомбардування, заявивши, що це – наслідок дій ХАМАС. Водночас топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що деякі дії Ізраїлю суперечать міжнародному праву.