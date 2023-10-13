Норвегия выделила 600 тыс евро на гуманитарную помощь гражданским в Газе и осудила блокаду

Норвегия анонсировала дополнительные 600 тысяч евро на гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа на фоне эскалации в регионе; также глава МИД подчеркнула, что самозащита Израиля не должна выходить за рамки международного гуманитарного права.

Об этом сообщил МИД Норвегии, пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Анникен Витфельд объявила о выделении дополнительных средств на гуманитарную помощь гражданскому населению в секторе Газа объемом 70 млн норвежских крон – примерно 600 тысяч евро.

"Из Газы поступают страшные кадры и трагические сообщения. Масштабы страданий и разрушений ужасающие. В ООН говорят о гибели около 500 детей. Это абсолютно неприемлемо", – заявила Витфельд.

Министр подчеркнула, что важно, чтобы гражданские в секторе Газа получили помощь и туда поставлялись вода, медикаменты, продукты и другие вещи первой необходимости. Норвегия с другими странами региона и международными организациями работает над тем, чтобы организовать туда доступ для гуманитарной помощи.

"Я очень четко заявила, что, учитывая ужасные теракты ХАМАС, Израиль имеет право защищать себя согласно международному праву и может принять необходимые и пропорциональные меры для того, чтобы не допускать поставок в Газу оружия и других средств, которые могут быть использованы для нападения. Однако самозащита должна проходить в рамках международного права. Гражданских нужно защищать. Последствия израильских атак на сектор Газа для гражданского населения абсолютно неприемлемы, и Норвегия осуждает анонсированную Израилем полную блокаду Газы", – подчеркнула Анникен Уитфельд.

Напомним, главный дипломат ЕС также подчеркнул, что некоторые шаги Израиля в ответ на нападение боевиков противоречат международному праву.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что МКС сможет рассматривать дела о возможных военных преступлениях во время эскалации на Ближнем Востоке после 7 октября, когда боевики ХАМАС совершили масштабное нападение на Израиль.

Читайте также: Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине