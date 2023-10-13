Сійярто зустрівся з сином росолігарха і згадав про "комуністів" у ЄС

У межах свого вояжу до Росії – четвертого з початку повномасштабної війни в Україні – міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зустрівся з колишнім гонщиком Формули-1 Нікітою Мазєпіним, який перебував під санкціями ЄС.

Своїми враженнями від зустрічі з Мазєпіним голова угорського МЗС поділився зі світом у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

На думку Сійярто, рішення накласти санкції на Мазєпіна "є поверненням до комуністичних принципів".

"Востаннє комуністи покладали на дітей відповідальність за дії, реальні чи уявні, їхніх батьків. Очевидно, не випадково, що Європейський суд вже двома рішеннями постановив, що Нікіті Мазепіну має бути дозволено працювати, тобто змагатись, у ЄС", – додав він.

Сійярто показали рукавички Фото: Петер Сійярто / Facebook

Нікіта Мазепін, звільнений у березні 2022 року з американської команди Формули-1 "Haas", був включений до списку санкцій ЄС разом зі своїм батьком Дмитрієм – мільярдером, власником компанії з виробництва мінеральних добрив "Уралхім".

У березні й вересні 2023 року Суд ЄС ухвалив рішення призупинити дію санкцій щодо Мазєпіна-молодшого, тому що Рада Євросоюзу не надала достатніх доказів підтримки росіянином агресії проти України.

Що ж стосується Сійярто, то для нього це – четвертий візит до Росії з 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну. І цей, і попередні три візити голови угорського МЗС до Росії стосувались енергетичних питань.

Під час останнього, в червні 2023-го, він узяв участь в енергетичній панелі Петербурзького міжнародного економічного форуму, ставши єдиним західним посадовцем високого рівня, який її відвідав.