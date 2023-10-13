Сийярто встретился с сыном росолигарха и вспомнил о "коммунистах" в ЕС

В рамках своего вояжа в Россию – четвертого с начала полномасштабной войны в Украине – министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто встретился с бывшим гонщиком Формулы-1 Никитой Мазепиным, который находился под санкциями ЕС.

Своими впечатлениями от встречи с Мазепиным глава венгерского МИД поделился с миром в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По мнению Сийярто, решение наложить санкции на Мазепина "является возвращением к коммунистическим принципам".

"Последний раз коммунисты возлагали на детей ответственность за действия, реальные или мнимые, их родителей. Очевидно, не случайно, что Европейский суд уже двумя решениями постановил, что Никите Мазепину должно быть разрешено работать, то есть соревноваться, в ЕС", – добавил он.

Сийярто показали перчатки ФОТО: ПЕТЕР СИЙЯРТО / FACEBOOK

Никита Мазепин, уволенный в марте 2022 года из американской команды Формулы-1 "Haas", был включен в санкционный список ЕС вместе со своим отцом Дмитрием – миллиардером, владельцем компании по производству минеральных удобрений "Уралхим".

В марте и сентябре 2023 года Суд ЕС принял решение приостановить действие санкций в отношении Мазепина-младшего, потому что Совет Евросоюза не предоставил достаточных доказательств поддержки россиянином агрессии против Украины.

Что же касается Сийярто, то для него это – четвертый визит в Россию с 24 февраля 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. И этот, и предыдущие три визита главы венгерского МИД в Россию касались энергетических вопросов.

Во время последнего, в июне 2023-го, он принял участие в энергетической панели Петербургского международного экономического форума, став единственным западным чиновником высокого уровня, который ее посетил.