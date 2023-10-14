Білий дім про нові спроби РФ наступати на Донбасі: Прогрес виглядає мізерним

У Білому домі заявили, що нові спроби російських окупаційних військ наступати в районі Лимана на Авдіївки на Донбасі не став сюрпризом для США.

Як пише "Європейська правда", про це сказав координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

Він наголосив, що США впевнені, що Збройні сили України відіб’ють ці російські атаки.

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", – зазначив Кірбі.

За його словами, РФ не зважає на життя свої солдатів і добровільно жертвує ними для досягнення мети, а Україна воює "ефективно та розумно".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там де він є, виглядає дуже мізерним", – додав посадовець.

Водночас він зауважив, що спроби російських окупантів наступати показують необхідність подальшої підтримки України з боку США.

"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки", – додав Кірбі.

Кірбі раніше повідомляв, що США мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії тисячу контейнерів з військовим обладнанням для війни проти України, а в обмін розраховує отримати важку зброю, включно з авіацією.