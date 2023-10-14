Белый дом о новых попытках РФ наступать на Донбассе: Прогресс выглядит мизерным

В Белом доме заявили, что новые попытки российских оккупационных войск наступать в районе Лимана на Авдеевку на Донбассе не стал сюрпризом для США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сказал координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает "Голос Америки".

Он отметил, что США уверены, что Вооруженные силы Украины отразят эти российские атаки.

"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без надлежащей экипировки", – отметил Кирби.

По его словам, РФ не считается с жизнью своих солдат и добровольно жертвует ими для достижения цели, а Украина воюет "эффективно и разумно".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как представляется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там где он есть, выглядит очень мизерным", – добавил чиновник.

В то же время он отметил, что попытки российских оккупантов наступать показывают необходимость дальнейшей поддержки Украины со стороны США.

"Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры для сохранения нашей поддержки", – добавил Кирби.

Ранее Кирби сообщал, что США располагают информацией о том, что Северная Корея передала России тысячу контейнеров с военным оборудованием для войны против Украины, а в обмен рассчитывает получить тяжелое оружие, включая авиацию.