В Естонії підозрюють, що прем'єрка Каллас говорила із пранкерами

У Держканцелярії Естонії заявили про підозри, що кільком європейським лідерам, зокрема, естонській прем’єр-міністерці Каї Каллас телефонували пранкери від імені Африканського союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

У вересні Каллас поговорила відеозв'язком із людиною, яка представилася головою Комісії Африканського союзу Мусою Факі.

Водночас напередодні у Держканцелярію надійшло підтвердження від Африканського союзу про те, що Муса Факі не брав участі в розмові з прем’єркою Естонії.

За словами директора Комунікаційного бюро уряду Расмуса Рууда, кожен закордонний контакт перевіряється заздалегідь.

"Держканцелярія поліпшить організацію роботи, щоб подібні випадки не повторилися", – сказав він.

У розмові, що відбулася у вересні, обговорювали ситуацію в Нігері та Сахельському регіоні, а також питання, пов'язані з продовольчою безпекою.

Також говорилося про безпеку в Європі, зокрема про воєнні злочини Росії в Україні.

Раніше стало відомо, що російські пранкери "Вован" і "Лєксус" зателефонували по відеозв'язку главі МЗС Фінляндії Еліні Валтонен. Вони видали себе за представників ECOWAS – Економічного співтовариства країн Західної Африки, але при цьому підняли питання про військову допомогу Україні та розміщення ядерної зброї у Фінляндії.