В Эстонии подозревают, что премьер Каллас говорила с пранкерами

В Госканцелярии Эстонии заявили о подозрениях, что нескольким европейским лидерам, в частности, эстонскому премьер-министру Каи Каллас звонили пранкеры от имени Африканского союза.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

В сентябре Каллас поговорила по видеосвязи с человеком, который представился председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи.

В то же время накануне в Госканцелярию поступило подтверждение от Африканского союза о том, что Муса Факи не участвовал в разговоре с премьером Эстонии.

По словам директора Коммуникационного бюро правительства Расмуса Рууда, каждый зарубежный контакт проверяется заранее.

"Госканцелярия улучшит организацию работы, чтобы подобные случаи не повторились", – сказал он.

В разговоре, состоявшемся в сентябре, обсуждали ситуацию в Нигере и Сахельском регионе, а также вопросы, связанные с продовольственной безопасностью.

Также говорилось о безопасности в Европе, в частности о военных преступлениях России в Украине.

Ранее стало известно, что российские пранкеры "Вован" и "Лексус" организовали разговор по видеосвязи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен. Они выдали себя за представителей ECOWAS – Экономического сообщества стран Западной Африки, но при этом подняли вопрос о военной помощи Украине и размещении ядерного оружия в Финляндии.