Російські пранкери зуміли організувати розмову з главою МЗС Фінляндії

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен піймалася на розіграш сумнозвісних російських пранкерів, які зателефонували їй по відеозв’язку під чужим іменем – як раніше багатьом іншим європейським посадовцям.

Як повідомляє "Європейська правда", інформація у фінських ЗМІ з’явилася після того, як пранкери виклали відео розмови, далі інцидент підтвердили в МЗС.

Розмову з Валтонен організували російські пранкери "Вован" і "Лєксус" – Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, які до цього розіграли багатьох інших європейських посадовців. Цього разу вони видали себе за представників ECOWAS – Економічного співтовариства країн Західної Африки, але при цьому підняли питання про військову допомогу Україні та розміщення ядерної зброї у Фінляндії.

Надвечір МЗС Фінляндії прокоментувало ситуацію, зазначивши, що перегляне свої процедури, щоби уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

"Відеодзвінок та його організація проходили у стандартному режимі і не викликали ніяких підозр. Під час дзвінка міністерка висловлювала позиції та погляди щодо актуальних питань, які відповідають публічній позиції Фінляндії", – зазначили в МЗС, додавши, що розмова не стосувалася ніякої конфіденційної інформації.

Валтонен на запитання фінських ЗМІ про інцидент сказала, що це варто сприймати з гумором, оскільки у розмові пролунало все те ж, що Гельсінкі каже публічно, але додала, що важливо розібратися, чому обман спрацював.

Нагадаємо, раніше "Вован" і "Лєксус" з третьої спроби зуміли організувати розмову з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а навесні 2022 року дзвонили тодішньому міністру оборони Британії Бену Воллесу від імені українського прем'єра.

Також Столяров і Кузнєцов телефонували мерам європейських міст від імені мера Києва Віталія Кличка.