Лидеры стран ЕС проведут экстренный виртуальный саммит по Ближнему Востоку

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что созвал на вторник видеоконференцию лидеров стран Евросоюза, чтобы обсудить атаку ХАМАС на Израиль и реакцию последнего на это нападение.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-релиз Евросовета.

В письме-приглашении лидерам ЕС Мишель заявил, что Израиль имеет право защищать себя в соответствии с международным правом. По его словам, осада сектора Газа вызывает тревогу в международном сообществе, что побудило его созвать встречу в режиме видеоконференции во вторник в 18:30 по киевскому времени.

"Крайне важно, чтобы Европейский совет, в соответствии с договорами и нашими ценностями, определил нашу общую позицию и установил четкий единый курс действий, который отражает сложность разворачивающейся ситуации", – написал он.

Мишель отметил, что ЕС должен быть сторонником мира и уважения к международному праву и должен стремиться избежать эскалации ситуации в регионе. Он также отметил, что конфликт может подпитывать экстремизм в обществах ЕС и может вызвать миграцию и перемещение большого количества людей в соседние страны.

Ранее президенты Еврокомиссии и Европарламента вместе посетили израильский поселок-кибуц Кфар Аза возле сектора Газа, где во время нападения в субботу 7 октября боевики ХАМАС убили более сотни человек.

Перед этим в Еврокомиссии поддержали призыв ООН и заявили, что готовы поддержать усилия по организации гуманитарных коридоров в сектор Газа, где сложилась сложная гуманитарная ситуация из-за блокады со стороны Израиля.

Напомним, армия обороны Израиля опубликовала обращение к жителям Газы с призывом эвакуироваться на юг ради собственной безопасности и предупредила, что будет продолжать удары по террористической группировке ХАМАС.