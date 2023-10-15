Блінкен зустрівся наслідним принцом Саудівської Аравії для обговорення атак ХАМАС на Ізраїль

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні в Ер-Ріяді зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США

"Держсекретар наголосив на незмінній зосередженості Сполучених Штатів на припиненні терористичних атак з боку ХАМАС, звільненні всіх заручників і запобіганні поширенню конфлікту", – йдеться у повідомленні.

Сторони підтвердили свою спільну відданість захисту цивільного населення та просуванню стабільності на Близькому Сході та за його межами.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.

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