Блінкен зустрівся наслідним принцом Саудівської Аравії для обговорення атак ХАМАС на Ізраїль
Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся сьогодні в Ер-Ріяді зі спадкоємним принцом і прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Держдепу США
"Держсекретар наголосив на незмінній зосередженості Сполучених Штатів на припиненні терористичних атак з боку ХАМАС, звільненні всіх заручників і запобіганні поширенню конфлікту", – йдеться у повідомленні.
Сторони підтвердили свою спільну відданість захисту цивільного населення та просуванню стабільності на Близькому Сході та за його межами.
Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.
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