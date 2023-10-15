Блинкен встретился с наследным принцем Саудовской Аравии для обсуждения атак ХАМАС на Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился сегодня в Эр-Рияде с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Госдепа США

"Госсекретарь отметил неизменную сосредоточенность Соединенных Штатов на прекращении террористических атак со стороны ХАМАС, освобождении всех заложников и предотвращении распространения конфликта", – говорится в сообщении.

Стороны подтвердили свою общую приверженность защите гражданского населения и продвижению стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

Читайте также: Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине