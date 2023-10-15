Алієв підняв прапор Азербайджану в столиці Нагірного Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв прибув до столиці Нагірного Карабаху Ханкенді (вірменська назва – Степанакерт).

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ.

Алієв підняв у місті азербайджанський прапор і виступив там із промовою.

АЗЕРТАДЖ

Також він побував в інших населених пунктах Нагірного Карабаху.

Близько місяця тому Азербайджан провів у Карабаху "антитерористичну операцію", вона завершилася 20 вересня.

Після операції Азербайджану Карабах залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення регіону.

У результаті повернення регіону під контроль Азербайджану так званий президент Карабаху підписав указ про ліквідацію усіх органів влади невизнаної республіки з 1 січня 2024 року.