Алієв підняв прапор Азербайджану в столиці Нагірного Карабаху
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Неділя, 15 жовтня 2023, 15:26
Неділя, 15 жовтня 2023, 15:26
Президент Азербайджану Ільхам Алієв прибув до столиці Нагірного Карабаху Ханкенді (вірменська назва – Степанакерт).
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на азербайджанське державне агентство АЗЕРТАДЖ.
Алієв підняв у місті азербайджанський прапор і виступив там із промовою.
Також він побував в інших населених пунктах Нагірного Карабаху.
Близько місяця тому Азербайджан провів у Карабаху "антитерористичну операцію", вона завершилася 20 вересня.
Після операції Азербайджану Карабах залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення регіону.
У результаті повернення регіону під контроль Азербайджану так званий президент Карабаху підписав указ про ліквідацію усіх органів влади невизнаної республіки з 1 січня 2024 року.
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