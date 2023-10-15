Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха
Воскресенье, 15 октября 2023, 15:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в столицу Нагорного Карабаха Ханкенди (армянское название – Степанакерт).
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на азербайджанское государственное агентство АЗЕРТАДЖ.
Алиев поднял в городе азербайджанский флаг и выступил там с речью.
Также он побывал в других населенных пунктах Нагорного Карабаха.
Около месяца назад Азербайджан провел в Карабахе "антитеррористическую операцию", она завершилась 20 сентября.
После военной операции Азербайджана его покинули более 100 тысяч этнических армян, практически все население региона.
В результате возвращения региона под контроль Азербайджана так называемый президент Карабаха подписал указ о ликвидации всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года.