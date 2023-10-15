У Білому домі попереджають, що конфлікт на Близькому Сході може загостритися

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван попередив про ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході.

Заяву Саллівана наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Існує ризик ескалації цього конфлікту, відкриття другого фронту на півночі і, звичайно, втручання Ірану", – сказав Салліван.

За його словами, Сполучені Штати, як і раніше, стурбовані діями проросійських сил і ліванської Хезболли.

Він сказав, що США не втручаються у військове планування Ізраїлю, але наголошують публічно і в приватних розмовах на необхідності дотримання норм міжнародного права.

Салліван додав, що рішення президента США Джо Байдена відправити авіаносець в регіон є чітким сигналом стримування "для будь-якого гравця, який спробує скористатися ситуацією".

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден провів телефонні розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу та главою Палестинської автономії Махмудом Аббасом на тлі підготовки Ізраїлю до операції у секторі Гази.

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