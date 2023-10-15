В Белом доме предупреждают, что конфликт на Ближнем Востоке может обостриться

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил о риске эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Заявление Салливана приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Существует риск эскалации этого конфликта, открытие второго фронта на севере и, конечно, вмешательство Ирана", – сказал Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены действиями пророссийских сил и ливанской Хезболлы.

Он сказал, что США не вмешиваются в военное планирование Израиля, но подчеркивают публично и в частных разговорах необходимость соблюдения норм международного права.

Салливан добавил, что решение президента США Джо Байдена отправить авианосец в регион является четким сигналом сдерживания "для любого игрока, который попытается воспользоваться ситуацией".

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.

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