ЄС оприлюднив свою позицію щодо загострення на Близькому Сході

Країни-члени Європейського союзу ухвалили заяву щодо загострення на Близькому Сході, у якій виклали спільну позицію ЄС щодо поточного перебігу подій.

Заяву оприлюднила пресслужба Європейської ради, повідомляє "Європейська правда".

"Європейський Союз найрішучішим чином засуджує ХАМАС та його жорстокі і невибіркові терористичні атаки по всьому Ізраїлю і глибоко шкодує про загибель людей…Ми рішуче наголошуємо на праві Ізраїлю захищати себе відповідно до гуманітарного та міжнародного права перед обличчям таких жорстоких і невибіркових нападів", – йдеться у заяві.

Члени ЄС наголосили на важливості забезпечення захисту всіх цивільних осіб у будь-який час відповідно до міжнародного гуманітарного права, а також закликали ХАМАС звільнити усіх заручників.

"Ми віддані досягненню стійкого і тривалого миру, заснованому на принципі двох держав шляхом відновлення близькосхідного мирного процесу. Ми наголошуємо на необхідності широкої взаємодії з владою Палестинської автономії, з регіональними та міжнародними партнерами, які можуть зіграти позитивну роль, щоб не допустити подальшої ескалації", – йдеться в документі.

Раніше стало відомо, що Європейська комісія потроїть розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.

Крім того, лідери країн ЄС проведуть екстрений віртуальний саміт щодо Близького Сходу.

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