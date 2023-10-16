ЗМІ: Шольц планує візит до Ізраїлю

Федеральний канцлер Олаф Шольц хоче найближчими днями здійснити візит до Ізраїлю, який бореться з бойовиками ХАМАС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild з посиланням на ізраїльські джерела.

За інформацією видання, візит може відбутися в найближчі кілька днів, зокрема у вівторок, 17 жовтня.

У п'ятницю з візитом солідарності Ізраїль відвідала міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок. Там вона зустрілася не тільки з представниками уряду, а й з родичами викрадених цивільних осіб.

Серед вбитих і викрадених бойовиками ХАМАС є громадяни Німеччини, звільненню яких федеральний уряд приділяє особливу увагу.

Раніше Шольц провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, під час якої наголосили про необхідність уникнути подальшої ескалації на Близькому Сході.

Перед цим канцлер оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в Німеччині.

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