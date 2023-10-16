СМИ: Шольц планирует визит в Израиль
Федеральный канцлер Олаф Шольц хочет в ближайшие дни совершить визит в Израиль, который борется с боевиками ХАМАС.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild со ссылкой на израильские источники.
По информации издания, визит может состояться в ближайшие несколько дней, в частности во вторник, 17 октября.
В пятницу с визитом солидарности Израиль посетила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Там она встретилась не только с представителями правительства, но и с родственниками похищенных гражданских лиц.
Среди убитых и похищенных боевиками ХАМАС есть граждане Германии, освобождению которых федеральное правительство уделяет особое внимание.
Ранее Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, во время которого подчеркнули необходимость избежать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.
Перед этим канцлер объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в Германии.
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