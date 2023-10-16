У Франції через "замінування" евакуювали людей з ліцею, де терорист вбив вчителя

Ліцей у французькому місті Аррас, де 13 жовтня стався терористичний напад, евакуювали через повідомлення про нібито замінування.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Від джерел у правоохоронних органах журналісти дізналися, що у навчальний заклад надійшло повідомлення про нібито вибухівку у приміщенні і всіх людей евакуювали.

Анонімне повідомлення надіслали у поліцію через сервіс "Мій комісаріат" (moncommissariat.fr). У суботу після повідомлень, надісланих на той же сервіс, евакуювали людей з Лувру і Версаля.

16 жовтня по всій країні планують численні акції вшанування пам’яті загиблого вчителя, о 14 годині усі навчальні заклади проведуть хвилину мовчання.

Президент Емманюель Макрон знову збирає засідання ради нацбезпеки за участі членів уряду та представників усіх силових структур.

Раніше повідомляли, що Макрон розпорядився перевірити досьє усіх іммігрантів, яких підозрюють у радикалізації, що може бути підставою для депортації у країни походження.

Нагадаємо, 13 жовтня 20-річний виходець з Чечні вбив учителя літератури й поранив ножем ще двох людей у ліцеї в місті Аррас на півночі Франції. Згодом з’ясували, що його брат вже відбуває покарання за планування терактів, а сам хлопець перебував під наглядом поліції – що, втім, не дозволило дізнатися про його наміри.

Після цього у Франції почав діяти найвищий рівень терористичної загрози, до заходів безпеки залучили 7 тисяч військових.