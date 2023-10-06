США збили турецький безпілотник в Сирії

Американський винищувач F-16 збив турецький безпілотник, який летів у районі бази на північному сході Сирії, де розташовані американські війська.

Про це заявив у четвер представник Пентагону, пише "Європейська правда" з посиланням на Politico.

О 7:30 ранку за місцевим часом збройні сили США помітили безпілотні літальні комплекси, які завдавали удари поблизу Хасаки на північному сході Сирії, в тому числі лише за кілометр від американських військ, повідомив речник Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, удари були нанесені в оголошеній США зоні обмеження операцій, і військові перемістилися у сховища.

Об 11:30 турецький безпілотник знову увійшов у обмежену зону, прямуючи до місця дислокації американських військ, сказав Райдер.

Американське командування оцінило, що безпілотник, який перебував на відстані менше ніж пів кілометра від американських військ, становив потенційну загрозу, сказав Райдер. Американські винищувачі F-16 збили дрон приблизно об 11:40.

За словами Райдера, перед тим, як збити безпілотник у четвер, американські офіційні особи зв'язалися з турецькими військовими і попередили, що американські сили мають право на самооборону.

Після інциденту міністр оборони Ллойд Остін поговорив по телефону зі своїм турецьким колегою. Під час розмови він сказав, що США перебувають в Сирії лише для боротьби з терористами "Ісламської держави", сказав Райдер.

Туреччина нещодавно посилила атаки на курдські сили в Іраку і Сирії після того, як курдські бойовики взяли на себе відповідальність за вибух бомби в Анкарі в неділю.

Туреччина вважає Сирійські демократичні сили крилом Робітничої партії Курдистану (РПК), яку багато країн визнали терористичною організацією.

Збиття безпілотника союзника НАТО може призвести до загострення напруженості у відносинах між Вашингтоном і Анкарою, яка вже давно незадоволена підтримкою, яку США надають Сирійським демократичним силам.

У неділю двоє нападників підірвали бомбу біля урядових будівель в Анкарі, в результаті чого обидва загинули, а двоє поліцейських отримали поранення.