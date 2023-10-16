У Берліні попри заборону зібрався пропалестинський мітинг, який завершився сутичками

У німецькій столиці Берліні у неділю близько 1000 осіб зібрались на мітинг на підтримку Палестини, який завершився сутичками з поліцією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bild.

Столична поліція у неділю ввечері закликала не приходити на заплановане зібрання на Потсдамській площі в центрі міста, оскільки воно заборонене.

Update Potsdamer Platz (2)

pic.twitter.com/bZKcWYdn1L — Axel Lier ✏️ (@Reporter_Flash) October 15, 2023

Учасники акції вигукували антисемітські гасла, скандували "Аллах Акбар" і нападали на поліцейських.

Акція завершилася сутичками, поліції довелося застосувати сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Одному правоохоронцю знадобилась медична допомога.

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Після спонтанних акцій зі святкуванням серед деяких палестинців у берлінському районі Нойкьольн одразу після терористичних атак ХАМАСу на Ізраїль позаминулої суботи, берлінська влада заборонила будь-які подальші зібрання, побоюючись подальшого прояву екстремістських настроїв.

Раніше стало відомо, що влада Німеччини вирішила посилити захист єврейських установ в країні на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.

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