Глава МЗС Чехії: Україна досі на першому місці попри конфлікт в Ізраїлі

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не відверне увагу світу від війни в Україні.

Про це чеський міністр сказав у коментарі "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Він також висловив думку, що світ рухається "до глобальної конфронтації".

"Я не думаю, що це збіг. Ми маємо бути готовими вкладати більше зусиль у нашу оборону. І дотримуватися наших принципів... Ми маємо приділяти увагу усім конфліктам і будь-чому, що загрожує нам. Тож Україна є досі на першому місці", – сказав Ліпавський.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен запевнила, що підтримка України залишається "головним пріоритетом" для Вашингтона на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Також американський президент Джо Байден заявляв, що США здатні одночасно надавати підтримку як Україні, так і Ізраїлю, підтримуючи при цьому міжнародний рівень обороноздатності.