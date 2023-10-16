Глава МИД Чехии: Украина до сих пор на первом месте, несмотря на конфликт в Израиле

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что обострение израильско-палестинского конфликта не отвлечет внимание мира от войны в Украине.

Об этом чешский министр сказал в комментарии "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Он также выразил мнение, что мир движется "к глобальной конфронтации".

"Я не думаю, что это совпадение. Мы должны быть готовы вкладывать больше усилий в нашу оборону. И придерживаться наших принципов... Мы должны уделять внимание всем конфликтам и чему-либо, что угрожает нам. Поэтому Украина до сих пор на первом месте", – сказал Липавский.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заверила, что поддержка Украины остается "главным приоритетом" для Вашингтона на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

Кроме того, американский президент Джо Байден заявлял, что США способны одновременно оказывать поддержку как Украине, так и Израилю, поддерживая при этом международный уровень обороноспособности.