Данія відправляє фрегат до Середземномор'я на тлі конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС

Данія вирішила відправити фрегат у східне Середземномор'я, аби він приєднався до військово-морських сил НАТО та допоміг з потенційною евакуацією людей у разі загострення між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, ситуація на Близькому Сході наразі залишається непередбачуваною, тому данська влада і вирішила відправити фрегат Niels Juel у східне Середземномор'я.

"Якщо ситуація на Близькому Сході буде загострюватись і знадобляться подальші зусилля з евакуації, ми тепер будемо ближче і зможемо реагувати швидше", – додав він.

Фрегат Niels Juel зазвичай розгортається в складі першої постійної військово‑морської групи НАТО.

Раніше президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.

Крім того, Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.