Президентка Молдови сподівається, що Ізраїль "якомога швидше" видасть олігарха Шора

Молдовська президентка Мая Санду заявила, що в Кишиневі очікують на якнайшвидше рішення влади Ізраїлю щодо екстрадиції олігарха-втікача й засновника проросійської партії Ілана Шора, засудженого за розкрадання грошей на 15 років.

Про це Санду сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда".

Президентка Молдови нагадала, що прокуратура й міністр юстиції країни контактували з ізраїльською владою, "вимагаючи екстрадиції" Шора, засудженого в Молдові на 15 років через участь у шахрайстві в банківському секторі.

"І ми сподіваємося на позитивне рішення ізраїльської влади", – сказала вона, додавши, що хоче, аби це сталось "якомога швидше".

У квітні 2023 року Апеляційний суд Кишинева ухвалив рішення засудити Ілана Шора до 15 років в'язниці і конфіскації майна на п’ять мільярдів леїв (понад 250 мільйонів доларів). Справу слухали без участі самого Шора, який утік із Молдови у 2019 році й нині перебуває в Ізраїлі.

Нагадаємо, йдеться про "справу мільярда", в межах якої колишнє керівництво Молдови на чолі з лідером Демократичної партії Владом Плахотнюком вивело з банківської системи країни мільярд доларів США, або близько 10% усього капіталу.

Нині розпущена партія "Шор", заснована олігархом, організовувала регулярні масові антиурядові протести у Молдові. США, Велика Британія та Європейський Союз запровадили проти Ілана Шора санкції.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.