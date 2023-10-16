Президент Молдовы надеется, что Израиль "как можно скорее" выдаст олигарха Шора

Молдавский президент Майя Санду заявила, что в Кишиневе ожидают скорейшего решения властей Израиля по экстрадиции беглого олигарха и основателя пророссийской партии Илана Шора, осужденного за хищение денег на 15 лет.

Об этом Санду сказала в интервью "Радио Свобода", сообщает "Европейская правда".

Президент Молдовы напомнила, что прокуратура и министр юстиции страны контактировали с израильскими властями, "требуя экстрадиции" Шора, осужденного в Молдове на 15 лет за участие в мошенничестве в банковском секторе.

"И мы надеемся на положительное решение израильских властей", – сказала она, добавив, что хочет, чтобы это произошло "как можно скорее".

В апреле 2023 года Апелляционный суд Кишинева принял решение приговорить Илана Шора к 15 годам тюрьмы и конфискации имущества на пять миллиардов леев (более 250 миллионов долларов). Дело слушали без участия самого Шора, который сбежал из Молдовы в 2019 году и сейчас находится в Израиле.

Напомним, речь идет о "деле миллиарда", в рамках которого бывшее руководство Молдовы во главе с лидером Демократической партии Владом Плахотнюком вывело из банковской системы страны миллиард доларов США, или около 10% всего капитала.

Ныне распущенная партия "Шор", основанная олигархом, организовывала регулярные массовые антиправительственные протесты в Молдове. США, Великобритания и Европейский Союз ввели против Илана Шора санкции.

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