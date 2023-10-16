Додик не считает, что виновен в неповиновении решению международного чиновника

Лидер сепаратистов Республики Сербской в Боснии Милорад Додик в понедельник отказался признать свою вину по уголовному обвинению в том, что не выполнил решения международного посланника, наблюдающего за миром в этой балканской стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Боснийский суд подтвердил обвинение против Додика в том, что он не подчинился решению верховного международного посланника Кристиана Шмидта, председателя Управления Верховного представителя в Боснии.

Додик отказался признать легитимность Шмидта, который имеет полномочия изменять законы и заменять подрывающих мир чиновников. Додик утверждает, что немец Шмидт, занимающий этот пост с 2021 года, был назначен незаконно.

Ранее в этом году Додик угрожал арестовать и депортировать Шмидта, если тот въедет в подконтрольные сербам регионы балканского государства. Приверженцы Додика устроили акции протеста в поддержку своего лидера.

Додик, президент Республики Сербской, назвал суд в столице Боснии нелегитимным и заявил, что не понимает выдвинутых против него обвинений – частично потому, что они были написаны не сербской кириллицей. Он также отказался вставать, когда судья зачитывал обвинения.

"Это политический процесс, это цирк", – сказал он после короткого судебного заседания.

Додик, имеющий тесные связи с Россией, настаивает на отделении Республики Сербской от Боснии, пережившей кровопролитную войну в 1990-х годах и вновь стоящей перед угрозой возможного распада.

Додик в июле подписал два закона, которые в итоге Верховный представитель Кристиан Шмидт отменил. Шмидт заявил, что эти законы противоречат конституции Боснии и условиям мирного соглашения.

Один из этих законов приостановил действие решений Конституционного суда Боснии, а второй – прекратил публикацию указов и законов мирного посланника в официальном вестнике Республики Сербской.

Додик давно выступает за отделение региона. В июле он пригрозил провести референдум об отделении.

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