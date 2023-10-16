До Румунії прибув загін Повітряно-космічних сил Франції разом з літаками Rafale

Загін французьких Повітряно-космічних сил у складі близько 40 військовослужбовців і трьох багатоцільових літаків Rafale прибув у понеділок, 16 жовтня, до Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Французькі літаки приземлилися на 86-тій авіабазі "Лейтенант авіації Георге Мочорніце", що в місті Борча.

Французькі військові виконуватимуть тренувальні місії спільно з румунськими пілотами на літаках F-16.

"Спільні тренувальні місії сприяють посиленню можливостей швидкого реагування і стримування, а також зміцненню оперативної сумісності між ВПС Румунії і Повітряно-космічними силами Франції", – зазначили у румунському Міноборони.

Нагадаємо, у серпні Румунія заявляла, що очікує на необхідні документи, які дозволять розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Тоді глава румунського уряду заявив, що вся логістика для навчань вже підготовлена.

Під час візиту до Бухареста президент України Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Румунією прискорити навчання на F-16.