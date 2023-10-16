В Румынию прибыл отряд Воздушно-космических сил Франции вместе с самолетами Rafale
Отряд французских Воздушно-космических сил в составе около 40 военнослужащих и трех многоцелевых самолетов Rafale прибыл в понедельник, 16 октября, в Румынию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Румынии.
Французские самолеты приземлились на 86-й авиабазе "Лейтенант авиации Георге Мочорнице", что в городе Борча.
Французские военные будут выполнять тренировочные миссии совместно с румынскими пилотами на самолетах F-16.
"Совместные тренировочные миссии способствуют усилению возможностей быстрого реагирования и сдерживания, а также укреплению оперативной совместимости между ВВС Румынии и Воздушно-космическими силами Франции", – отметили в румынском Минобороны.
Напомним, в августе Румыния заявляла, что ожидает необходимые документы, которые позволят начать обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Тогда глава румынского правительства заявил, что вся логистика для учений уже подготовлена.
Во время визита в Бухарест президент Украины Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Румынией ускорить обучение на F-16.